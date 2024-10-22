Усик – Ф'юрі. Українець розкрив механізм відбору спаринг-партнерів на реванш
Чемпіон світу в надважкій вазі за версією більшості боксерських організацій Олександр Усик розповів деталі процесу пошуку бійців для підготовки до другого поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ready to Fight.
Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.
Усик запевнив, що не робить різниці між професіоналами та аматорами. Натомість він готовий залучати всіх, хто підпадатиме під габарити "Циганського Короля". Перед запрошенням у табір команда українського чемпіона проводить аналіз відео роботи кандидатів.
"Інколи приїжджають наче підходящі хлопці, але коли виходять в ринг, то з першого раунду помітно, що він умовно не виконує потрібне. Він може залишитися ще на тиждень, попрацювати, щось "витиснути" зі себе. Якщо цього не станеться, то проводять розрахунок, і вони їдуть додому. Усе чесно", – розповів Усик.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2
Опцію реваншу активував британець. У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме трьох претендентів на заміну. Компанію Дюбуа складуть ще два важковаговики – Мануель Чарр (регулярний чемпіон WBA) і Джозеф Паркер (тимчасовий чемпіон WBO).
Українські боксери Сергій Богачук і Денис Берінчик битимуться в андеркарді поєдинку. Останній захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі від посягань британця Джо Кордіни. Претендент не зміг вийти проти американця Шакура Стівенсона в жовтні.
У першому бою Усик здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один "нарахував" перемогу Ф'юрі (114:113).
До слова, раніше Нганну яскравою перемогою над Феррейрою повернувся в MMA.
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