ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Украинец раскрыл механизм отбора спарринг-партнеров на реванш

Вторник 22 октября 2024 11:11
UA EN RU
Усик – Фьюри. Украинец раскрыл механизм отбора спарринг-партнеров на реванш Фото: Александр Усик скрупулезно подходит к выбору спарринг-партнеров (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии большинства боксерских организаций Александр Усик рассказал детали процесса поиска бойцов для подготовки ко второму поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ready to Fight.

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

Усик заверил, что не делает разницу между профессионалами и любителями. Он готов привлекать всех, кто будет подпадать под габариты "Цыганского Короля". Перед приглашением в лагерь команда украинского чемпиона проводит анализ видео работы кандидатов.

"Иногда приезжают вроде подходящие ребята, но когда выходят в ринг, то с первого раунда заметно, что он условно не выполняет нужное. Он может остаться еще на неделю, поработать, что-то "выжать" из себя. Если этого не произойдет, то производят расчет, и они едут домой. Все по-честному", – рассказал Усик.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Опцию реванша активировал британец. В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Мануэль Чарр (регулярный чемпион WBA) и Джозеф Паркер (временный чемпион WBO).

Украинские боксеры Сергей Богачук и Денис Беринчик сразятся в андеркарде поединка. Последний будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе от посягательств британца Джо Кордины. Претендент не смог выйти против американца Шакура Стивенсона в октябре.

В первом бою Усик одержал победу после раздельного решения судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один "насчитал" победу Фьюри (114:113).

К слову, ранее Нганну яркой победой над Феррейрой вернулся в MMA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
NEWS
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ