Усик – Ф'юрі. Українець розкрив кар'єрні плани після битви чемпіонів

Український боксер Олександр Усик оцінив імовірність завершення кар'єри після поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Звісно, я продовжу займатися боксом. Можливо, ще три роки орієнтовно. Моя мотивація битися – дисципліна, сім'я і фанати. Я ціную підтримку народу та українських солдатів. Ось моя мотивація. Ми здатні на більше зі старанною роботою", – заявив Усик.

Чемпіон дебютував на професіональному рівні в 2013 році. Спершу він виступав у першій важкій вазі, а в 2019-му перейшов у хевівейт. Рекорд Усика – 21 поєдинок, 21 перемога, з яких 14 – нокаутом.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

У понеділок батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.