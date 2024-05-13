Усик – Ф'юрі. У ринзі працюватиме скандальний рефері

Американський рефері Марк Нельсон отримав призначення на поєдинок між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіонату світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Нельсон цьогоріч працював на трьох чемпіонських поєдинках. Зокрема, він зафіксував перемоги Джеймса Молоні (найлегша вага), Такуми Інуе (легка) та Луїса Альберто Лопеса (напівлегка). Два останніх бої завершилися нокаутами.

Утім, "прославився" Нельсон роботою на чемпіонському поєдинку Менні Пак'яо та Джеффа Хорна в 2017 році. Він не зупинив бій достроково, коли австралієць втратив орієнтацію після випадів легендарного філіппінського боксера, а суддівська колегія потім віддала перемогу Хорну. Команда Пак'яо також дорікнула американському рефері за те, що він "проспав" два удари австралійського боксера головою.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

Наприкінці квітня об'єднавчий поєдинок отримав транслятора в Україні. Права на показ битви чемпіонів отримала платформа MEGOGO. Перегляд бою Усика проти Ф'юрі буде платним.