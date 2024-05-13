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Усик – Фьюри. В ринге будет работать скандальный рефери

Эр-Рияд, Понедельник 13 мая 2024 13:36
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Усик – Фьюри. В ринге будет работать скандальный рефери Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся 18 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Американский рефери Марк Нельсон получил назначение на поединок между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпионата мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Нельсон в этом году работал на трех чемпионских поединках. В частности, он зафиксировал победы Джеймса Молони (легчайший вес), Такумы Инуэ (легкий) и Луиса Альберто Лопеса (полулегкий). Два последних боя завершились нокаутами.

Впрочем, "прославился" Нельсон работой на чемпионском поединке Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна в 2017 году. Он не остановил сражение досрочно, когда австралиец потерял ориентацию после выпадов легендарного филиппинского боксера, а судейская коллегия затем отдала победу Хорну. Команда Пакьяо также упрекнула американского рефери за то, что он "проспал" два удара австралийского боксера головой.

Что известно о бое Усик – Фьюри

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.

В конце апреля объединительный поединок получил транслятора в Украине. Права на показ битвы чемпионов получила платформа MEGOGO. Просмотр боя Усика против Фьюри будет платным.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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