Усик – Ф'юрі. Промоутер українця озвучив нову потенційну дату бою

Бій Усик – Ф'юрі може відбутися 27 січня. Попередньою планованою датою для поєдинку було 26 грудня цьогоріч.

Двобій за абсолют у важкій вазі прагнуть організувати аравійці. Шейхи запланували організувати міні-турнір між найпопулярнішими важковаговиками, додавши до Усика з Ф'юрі британця Джошуа і американця Вайлдера. Саме поєдинки між цими двома парами боксерів мали б відбутися 26 грудня.

Утім, запланована дата виявилася невдалою з маркетингової точки зору. На Заході святкуватимуть Boxing Day – День подарунків після Різдва, а в Штатах відбудуться рейтингові матчі в Національній асоціації студентського спорту. Тож тепер бої Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер можуть провести 27 січня.

Напередодні Усик провів битву поглядів із Дюбуа в столиці Польщі. У поєдинку проти британського боксера українець зійдеться 26 серпня у Вроцлаві. Бій чемпіона WBO, WBA, IBF та IBO проти обов'язкового претендента відбудеться на місцевій Tarczynski Arena.