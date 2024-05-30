Усик – Ф'юрі. Промоутер британця пояснив зміну дати бою-реваншу

Бій-реванш Усик – Ф'юрі повинен відбутися 21 грудня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

"Реванш був відкладений, бо вважаю, що один із них – не Тайсон, а Усик, отримав травму. Це причина, з якої він не зможе бути у формі до початкової дати. Загалом це ідеальний час для бою. Давайте дамо хлопцям час на відновлення після дуже, дуже важкого поєдинку. Сподіваюся, ми побачимо таке ж видовище", – заявив Воррен.

Поки невідомо, чи переможець бою-реваншу носитиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Міжнародна боксерська федерація (IBF) може віддати пояс переможцю бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа. "Циганський Король" раніше активував опцію другого поєдинку в контракті бою за титул абсолюта.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Якщо IBF не віддасть титул сильнішому в бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа, то переможець реваншу залишиться абсолютним чемпіоном.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.