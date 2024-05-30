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Усик – Фьюри. Промоутер британца объяснил изменение даты боя-реванша

Фото: Тайсон Фьюри (в центре) и Фрэнк Уоррен (справа) готовы к новой встрече (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился соображениями о втором поединке британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN.

Бой-реванш Усик – Фьюри должен состояться 21 декабря. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд.

"Реванш был отложен, потому что считаю, что один из них – не Тайсон, а Усик, получил травму. Это причина, по которой он не сможет быть в форме до начальной даты. В общем, это идеальное время для боя. Давайте дадим ребятам время на восстановление после очень, очень тяжелого поединка. Надеюсь, мы увидим такое же зрелище", – заявил Уоррен.

Пока неизвестно, будет ли победитель боя-реванша носить титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Международная боксерская федерация (IBF) может отдать пояс победителю боя хорвата Хрговича и британца Дюбуа. "Цыганский Король" ранее активировал опцию второго поединка в контракте сражения за титул абсолюта.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Если IBF не отдаст титул сильнейшему в бою хорвата Хрговича и британца Дюбуа, то победитель реванша останется абсолютным чемпионом.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс