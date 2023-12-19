Усик – Ф'юрі. Претендент на пояс українця здивував прогнозом на битву чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Хрговіч отримав статус обов'язкового претендента на пояс IBF. Переможець прийдешнього бою буде зобов'язаний вийти в ринг проти хорвата без проміжних поєдинків. Балканський боксер упевнений, що недавній посередній виступ Ф'юрі не змінив статус битви чемпіонів.

"До та після бою Ф'юрі з Френсісом Нганну Усик – фаворит для мене. Невеликий, але віддаю йому належне, бо, на мою думку, він довершеніший боєць. Він має чудову техніку, викидає багато ударів. Усик – маленький, але не слабкий. Він достатньо сильний. Має відмінний захист, роботу ніг, він завжди в прекрасній формі. Тому в цьому поєдинку я обираю його", – заявив Хрговіч.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

На початку грудня команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.