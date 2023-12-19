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Усик – Фьюри. Претендент на пояс украинца удивил прогнозом на битву чемпионов

Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик чуть не подрались в Лондоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Хорватский тяжеловес Филип Хргович поделился соображениями по поводу грядущего поединка за титул абсолютного чемпиона мира между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Хргович получил статус обязательного претендента на пояс IBF. Победитель грядущего боя будет обязан выйти в ринг против хорвата без промежуточных поединков. Балканский боксер уверен, что недавнее посредственное выступление Фьюри не изменило статус битвы чемпионов.

"До и после боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну Усик – фаворит для меня. Небольшой, но отдаю ему должное, потому что, по моему мнению, он более совершенный боец. Он имеет отличную технику, выбрасывает много ударов. Усик – маленький, но не слабый. Он достаточно сильный. Имеет отличную защиту, работу ног, он всегда в прекрасной форме. Поэтому в этом поединке я выбираю его", – заявил Хргович.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

В начале декабря команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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