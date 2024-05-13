Усик – Ф'юрі. Повний розклад вечора боксу з битвою чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Повний кард вечора боксу складається з десяти поєдинків. Зокрема, в одному з них ще один українець – Даніель Лапін – проведе десятий бій на професіональному рівні. Його суперником стане португалець Октавіу Пудівітр, а на кону стоятиме титул WBA Continental в напівважкій вазі.

Торік у серпні Лапін завоював титул в андеркарді бою Усика проти британця Дюбуа, коли переміг німця Шварца – в 6-му раунді команда опонента викинула білий рушник. Натомість у жовтні він упевнено здолав чорногорця Скрієлі. Бій завершився вже в другому раунді.

Тим часом австралієць Джей Опетая зійдеться в ринзі з латвійським боксером Майрісом Брієдісом за чемпіонський пояс IBF у важкій вазі. За такий же титул у напівлегкій вазі позмагаються британець Джо Кордіна та ірландський боксер Ентоні Какаче. Решта поєдинків матимуть рейтинговий статус.

Повний розклад андеркарду 18 травня в Ер-Ріяді:

Опетая – Брієдіс

Кордіна – Какаче

Кабаєл – Санчес

Ковальов – Сафар

Чемберлен – Вахаб

Лапін – Пудівітр

Ітаума – Мезенцев

Ніка – Зейц

Лоу – Ахмаді

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Наприкінці квітня об'єднавчий поєдинок отримав транслятора в Україні. Права на показ битви чемпіонів отримала платформа MEGOGO. Перегляд бою Усика проти Ф'юрі буде платним.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк поставив під сумнів проведення другого поєдинку з британцем. На його думку, Ф'юрі після поразки не наважиться на ще один бій проти Усика. Утім, зрив поєдинку можливий і після перемоги.

Організатори поєдинку підстрахувалися і знайшли резервіста на випадок нової відмови британця. Усик у будь-якому випадку вийде в ринг 18 травня. Його суперником за такого розвитку подій стане обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хрговіч із Хорватії.