Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий боксерський поєдинок не відбудеться

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі найближчим часом не проводитимуть.
Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.
Український чемпіон і британський боксер не вийдуть у ринг, щоб визначити володаря всіх поясів у суперважкій вазі. Об'єднавчий поєдинок планувати провести 29 квітня на арені "Вемблі" в Лондоні.
"Незважаючи на те, наскільки Усик пішов на компроміс, його підштовхували до більшого", – заявив Клімас, натякнувши на фінальний безрезультатний підсумок тривалих перемовин.
За словами менеджера українця, тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень. Суперниками Усика можуть стати хорват Хрговіч, а також британці Дюбуа та Джойс.
Нещодавно Всесвітня боксерська асоціація отримала повідомлення від команд Ф'юрі та Усика щодо домовленості про бій. Представники боксерів попросили додатковий час на оформлення всіх документів (до 1 квітня). Та згодом британець почав висувати низку нових абсурдних вимог.
До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.
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