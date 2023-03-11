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Усик – Ф'юрі. WBA отримала сповіщення про узгоджений об'єднавчий бій

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Субота 11 березня 2023 10:08
Усик – Ф'юрі. WBA отримала сповіщення про узгоджений об'єднавчий бій Фото: Олександр Усик прагне зібрати всю колекцію чемпіонських поясів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Команди елітних боксерів Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі проінформували Всесвітню боксерську асоціацію (WBA) про домовленість щодо поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Президент асоціації Хільберто Мендоса оголосив про узгоджений бій за абсолют. Угоду про поєдинок організації підтвердили представники українського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF, IBO та британця з титулом WBC.

"Обидві сторони узгодили умови. Усик погодився на розподіл гонорару 70/30. Для роботи над контрактом боксери попросили час", – заявив функціонер.

Напередодні Ф'юрі висунув ультиматум українцеві, за яким Усик міг сподіватися лише на 30% призових. Більше того, у випадку тривалих роздумів володар чотирьох чемпіонських поясів втрачав би ще по відсотку на день. Натомість WBA та інші боксерські організації встановили дедлайн для домовленості – цей тиждень.

Зрештою, Усик погодився на несправедливий розподіл гонорарного фонду. Єдиною умовою 36-річного боксера стало зобов'язання для Ф'юрі перерахувати 1 млн фунтів допомоги українцям відразу після бою. Поєдинок планують провести 29 квітня на "Вемблі".

До слова, раніше Україна оголосила бойкот чемпіонату світу з боксу через участь РФ і Білорусі.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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