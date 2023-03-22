Усик – Фьюри. Объединительный боксерский поединок не состоится

Украинский чемпион и британский боксер не выйдут в ринг, чтобы определить обладателя всех поясов в супертяжелом весе. Объединительный поединок планируют провести 29 апреля на арене "Уэмбли" в Лондоне.

"Несмотря на то, насколько Усик пошел на компромисс, его подталкивали к большему", – заявил Климас, намекнув на финальный безрезультатный итог длительных переговоров.

По словам менеджера украинца, теперь чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO будет готовиться к защите титула одной из боксерских организаций. Вероятные сроки проведения боя – июнь или июль. Соперниками Усика могут стать хорват Хргович, а также британцы Дюбуа и Джойс.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация получила уведомления от команд Фьюри и Усика о договоренности о бое. Представители боксеров попросили дополнительное время для оформления всех документов (до 1 апреля). Но потом британец начал выдвигать ряд новых абсурдных требований.