Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий бій отримав склад суддів зі старим знайомим українця

Британська контрольна рада боксу схвалила склад суддівської колегії на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

До суддівської трійки ввійшли іспанець Мануель Олівер Палермо, Крейг Меткалф із Канади та американець Майк Фітцджеральд. Шляхи Усика раніше перетиналися лише з Меткалфом. У 2018 році він присудив нічию у переможному для українця поєдинку проти латвійського боксера Брієдіса.

Раніше рефері в ринзі став американець Марк Нельсон. Він цьогоріч працював на трьох чемпіонських боях, два з яких завершилися нокаутами. Власну репутацію рефері зі США підмочив у 2017-му, коли невпенено попрацював на поєдинку легендарного філіппінця Менні Пак'яо.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

У понеділок батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.