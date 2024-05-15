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Усик – Фьюри. Объединительный бой получил состав судей со старым знакомым украинца

Эр-Рияд, Среда 15 мая 2024 10:48
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Усик – Фьюри. Объединительный бой получил состав судей со старым знакомым украинца Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг на этой неделе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Британский контрольный совет бокса одобрил состав судейской коллегии на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

В судейскую тройку вошли испанец Мануэль Оливер Палермо, Крейг Меткалф из Канады и американец Майк Фитцджеральд. Пути Усика раньше пересекались только с Меткалфом. В 2018 году он присудил ничью в победном для украинца поединке против латвийского боксера Бриедиса.

Ранее рефери в ринге стал американец Марк Нельсон. Он в этом году работал на трех чемпионских боях, два из которых завершились нокаутами. Собственную репутацию рефери из США подмочил в 2017-м, когда поработал на поединке легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

Что известно о бое Усик – Фьюри

В понедельник отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Александр Усик Бокс Тайсон Фьюри
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