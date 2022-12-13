Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий бій отримав нову перешкоду від функціонерів

Даніель Дюбуа повинен вийти в ринг проти 35-річного українського боксера. 3 грудня британець технічним нокаутом здолав Кевіна Лерену та захистив титул регулярного чемпіона WBA.

Натомість Усик – чинний чемпіон за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO та культового журналу The Ring. Дюбуа став другим обов'язковим претендентом на бій із українцем. Раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила претендентом на титул хорвата Хрговіча.

Тим часом головною метою команди Усика залишається організація об'єднавчого бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Суперником українського боксера повинен стати британець Тайсон Ф'юрі – чемпіон WBC. Теоретично цей поєдинок може відбутися до бою з Дюбуа.

На початку зими "Циганський Король" втретє переміг співвітчизника Дерека Чісору. Ф'юрі здолав "Війну" технічним нокаутом у 10-му раунді поєдинку на "Тоттенхем Стедіум" у Лондоні.