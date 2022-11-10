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Усик – Ф'юрі. Промоутер українця озвучив базову дату об'єднавчого бою

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Четвер 10 листопада 2022 11:29
Усик – Ф'юрі. Промоутер українця озвучив базову дату об'єднавчого бою Фото: Олександр Усик може зібрати всі чемпіонські пояси (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі продовжує набувати реальних обрисів. З'явилася орієнтовна дата бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxOffice.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк поділився новинами щодо організації суперпоєдинку. Команди чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO та володаря пояса WBC розглядають кілька дат бою.

"Ми зараз маємо робочі дати. Це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня. Це три вікенди. 18, 25 лютого та 4 березня. Будь-якої з цих субот може відбутися поєдинок. Поки що робочою датою є 18 число, але фінально ми утвердимося після поєдинку 3 грудня", – заявив Красюк.

Ф'юрі ще може втратити чемпіонське звання. На 3 грудня призначений третій бій у протистоянні "Циганського Короля" зі співвітчизником Дереком Чісорою. Попередні дві зустрічі британців у ринзі завершилися перемогами чинного чемпіона.

Раніше Ф'юрі та Чісора провели битву поглядів перед боєм 3 грудня. Обидва боксери були в хорошому гуморі та жартували над екс-чемпіоном хевівейту за кількома версіями Ентоні Джошуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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