Усик – Фьюри. Объединительный бой получил новое препятствие от функционеров

Даниэль Дюбуа должен выйти в ринг против 35-летнего украинского боксера. 3 декабря британец техническим нокаутом одолел Кевина Лерену и защитил титул регулярного чемпиона WBA.

В то же время Усик – действующий чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и культового журнала The Ring. Дюбуа стал вторым обязательным претендентом на сражение с украинцем. Ранее Международная боксерская федерация (IBF) назначила претендентом на титул хорвата Хрговича.

Между тем, главной целью команды Усика остается организация объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Соперником украинского боксера должен стать британец Тайсон Фьюри – чемпион WBC. Теоретически этот поединок может состояться до боя с Дюбуа.

В начале зимы "Цыганский Король" в третий раз победил соотечественника Дерека Чисору. Фьюри одолел "Войну" техническим нокаутом в 10-м раунде поединка на "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне.