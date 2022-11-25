ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-чемпіон світу з боксу помер у 37 років: що трапилося

Новость на русском →
П'ятниця 25 листопада 2022 10:32
Екс-чемпіон світу з боксу помер у 37 років: що трапилося Фото: Мойзес Фуентес (праворуч) не оговтався після поразки торік (elsiglodedurango.com.mx)
Автор: Антон Федорців

Мексиканський боксер Мойзес Фуентес завчасно пішов із життя через спровоковані спортом проблеми зі здоров'ям. Він був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт спілки.

37-річний легковаговик відійшов у вічність. Він понад рік боровся за своє життя після важких наслідків бою проти Давіда Куельяра.

"Із глибоким сумом і горем ми сповіщаємо, що мексиканський чемпіон Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, унаслідок чого в його голові утворився тромб. Мойзес хоробро боровся понад рік, але, на жаль, цього четверга пішов із життя", – ідеться в заяві WBO.

Родина Фуентеса вже отримала співчуття від президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана. Колись мексиканець був тимчасовим чемпіоном WBC серед молоді.

У серпні 2011 року Фуентес переміг співвітчизника Рауля Гарсію роздільним рішенням суддів і завоював титул чемпіона світу за версією WBO в мінімальній вазі. Контролював пояс два роки. Усього в ринзі провів 33 поєдинки – 25 перемог (14 нокаутом), 7 поразок, 1 нічия.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України