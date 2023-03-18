Усик – Ф'юрі. Менеджер українця поставив під сумнів об'єднавчий бій

Вірогідність проведення об'єднавчого бою між українським чемпіоном і "Циганським Королем" із кожним днем стає дедалі нижчою. Команди боксерів досі остаточно не погодили пакет документів для поєдинку.

"Чим далі, тим більше шансів, що бій не відбудеться. Просимо вибачення в наших уболівальників", – відреагував Клімас на публікацію боксерського журналіста Кіма.

Раніше менеджер Усика відзначив, що 29 квітня – єдина можлива дата для проведення бою між його клієнтом і Ф'юрі. Якщо сторони не узгодять деталі поєдинку за абсолют, то українець проведе обов'язковий захист титулу.

Нещодавно Всесвітня боксерська асоціація отримала повідомлення від команд Ф'юрі та Усика щодо домовленості про бій. Поєдинок повинен відбутися 29 квітня. Представники боксерів попросили додатковий час на оформлення всіх документів. Та згодом британець почав висувати низку нових абсурдних вимог.