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Усик – Фьюри. Менеджер украинца подверг сомнению объединительный бой

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри долго ведут переговоры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри может так и не состояться.

Об этом рассказал менеджер Эгис Климас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter специалиста.

Достоверность проведения объединительного боя между украинским чемпионом и "Цыганским Королем" с каждым днем становится все ниже. Команды боксеров до сих пор не согласовали пакет документов для поединка.

"Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится. Просим прощения у наших болельщиков", – отреагировал Климас на публикацию боксерского журналиста Кима.

Ранее менеджер Усика отметил, что 29 апреля – единственная возможная дата для проведения сражения между его клиентом и Фьюри. Если стороны не согласуют детали поединка за абсолют, украинец проведет обязательную защиту титула.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация получила уведомления от команд Фьюри и Усика о договоренности о бое. Поединок должен пройти 29 апреля. Представители боксеров попросили дополнительное время для оформления всех документов. Но потом британец начал выдвигать ряд новых абсурдных требований.

К слову, ранее Усик согласился на несправедливое распределение гонорарного фонда боя.

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