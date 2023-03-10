Донат Україні. Усик погодився на ультиматум Ф'юрі, але висунув умову
Сьогодні, 10 березня, український боксер погодився на фінансовий ультиматум британського боксера Тайсона Ф'юрі, який британець висунув перед потенційним поєдинком, але висунув свою умову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.
Сьогодні Усик відповів Ф'юрі записавши до нього відеозвернення, в якому погодився на умови британця щодо розподілу гонорару за ймовірний бій за звання абсолютного чемпіона світу. Проте українець висунув одну свою умову.
"Я приймаю твою пропозицію 70% на 30%, щоб битися 29 квітня на "Вемблі". Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів (приблизно 1 187 000 доларів - ред.) відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите українцям 1% зі свого гаманця ", - сказав український боксер.
Наразі не відомо, чи відбудеться все ж бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Усик - Ф'юрі, оскільки сторони не можуть домовитися щодо фінансових питань.
Нагадаємо, сьогодні Ф'юрі вийшов у публічний простір з ультиматумом для українського чемпіона.
До слова, раніше Україна оголосила бойкот чемпіонату світу з боксу через участь РФ і Білорусі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.