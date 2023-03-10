Усик – Ф'юрі. Українець отримав ультиматум британця для проведення бою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена .

"Циганський Король" запропонував непропорційний поділ призових. Британець готовий віддати володарю чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO лише 30% загального гонорару.

"Я чую усі ці розмови про бій, що вони хочуть 50%, який Тайсон жадібний. Але на мою думку, Усику, ти разом зі своєю командою заслуговуєш на 30 відсотків. Погоджуйтеся, або бою не буде", – заявив Ф'юрі.

34-річний британський боксер нагадав, що в разі зриву перемовин про бій за титул абсолютного чемпіона світу українець змушений буде вийти в ринг проти Даніеля Дюбуа. У бою з претендентом на титул WBA Усик, на думку Ф'юрі, заробить "кілька мільйонів". Пропозиція "Циганського Короля" матиме регресивний характер.

"Відсьогодні за кожен день вашої затримки та метушні я відніматиму один відсоток від тридцяти. Не погодитеся – гаразд, бийтеся з Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Тік-так, тік-так, боягузи", – резюмував епатажний британець.

Напередодні промоутер Усика заявив, що бій проти Ф'юрі може не відбутися через дедлайн боксерських організацій. Вони дозволили вести перемовини про об'єднавчий поєдинок до 12 березня. Якщо домовленостей не досягнуть, то український боксер зобов'язаний провести захист титулів проти низки претендентів.