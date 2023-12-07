Усик – Ф'юрі. Батько британця здивував обережним прогнозом на бій чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Буду першим із такою думкою. Той, хто проведе кращий табір і проведе роботу, заслужено переможе. Якщо Усик підготується краще за Тайсона, працюватиме з усіх сил, робитиме все правильно, то перемогу здобуде кращий", – розповів Ф'юрі-старший.

На його думку, наразі доля титулу залежить від обох боксерів. "Циганський Король" повинен кардинально змінити свій підхід. Якщо ж цього не станеться, впевнений батько британця, то успіх матиме Усик.

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.