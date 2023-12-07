Усик – Фьюри. Отец британца удивил осторожным прогнозом на бой чемпионов

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Буду первым с таким мнением. Тот, кто проведет лучший лагерь и проведет работу, заслуженно победит. Если Усик подготовится лучше Тайсона, будет работать изо всех сил, делать все правильно, то победу одержит лучший", – рассказал Фьюри-старший.

По его мнению, судьба титула зависит от обоих боксеров. "Цыганский Король" должен кардинально изменить свой подход. Если же этого не произойдет, уверен отец британца, то успех будет сопутствовать Усику.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.