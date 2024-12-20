Усик - Ф'юрі 2. Як пройшла церемонія зважування боксерів (відео)

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня на місцевій Kingdom Arena. На кону в поєдинку стоять три основні чемпіонські пояси – за версіями WBA, WBO та WBC.

Актуальна вага Усика – 102,5 кг. Українець з часу минулого протистояння набрав лише 1 кілограм. Тим часом під Ф'юрі ваги показали 127,4 кг. Перед травневим поєдинком "Циганський Король" важив 118,8 кг.

На церемонію зважування українець вийшов з прапором, на якому написаний заклик звільнити полонених з "Азовсталі".

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На питання, кому він присвятить свою перемогу над Ф’юрі, український боксер відповів лаконічно: "Побачимо завтра".

Усик – Ф'юрі: головне про реванш

Бій відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі.

Це буде другий бій боксерів після 18 травня 2024. Тоді переміг Усик, здобувши звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф'юрі.

Обидва спортсмени протрималися 12 раундів, але перемога дісталася Усику за рішенням суддів. Того ж дня було анонсовано реванш.

Переможець поєдинку 21 грудня, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті, оскільки в червні Усик добровільно віддав пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

У реванші Олександр Усик претендуватиме на свою 23-тю професійну перемогу поспіль. Українець отримає 60% гонорарного фонду бою та заробить приблизно 114 млн доларів. За перший бій йому виплатили значно меншу суму – 38 млн доларів.

Букмекери найбільш ймовірним результатом поєдинку вважають перемогу українця за очками. Середній коефіцієнт – 2.65. Таке ж закінчення бою, але на користь британця оцінюється у 4.80. На перемогу українця нокаутом у середньому дають кеф – 3.80. На аналогічне завершення бою від Ф'юрі – 4.50. Нічия в поєдинку малоймовірна – 15.00.

В андеркарді поєдинку виступить ще три українці. Даніель Лапін зійдеться з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, боксуватиме проти британця Ішмаеля Девіса. А суперваговик Андрій Новицький зустрінеться з мексиканцем Едгаром Раміресом.

Стежити за головною подією у світі боксу глядачі матимуть можливість у прямому ефірі. Бій транслюватимуть український відеосервіс MEGOGO та глобальна платформа спортивних трансляцій DAZN.