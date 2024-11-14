Табір на острові: Ф'юрі розпочав підготовку до реваншу з Усиком

Ексчемпіон світу з професіонального боксу Тайсон Ф'юрі офіційно відкрив тренувальний табір перед повторною зустріччю з українцем Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram британського боксера .

Місцем базування суперник Усика обрав острів Мальта в Середземному морі. Там він проведе п'ять тижнів цілеспрямованої підготовки, а потім вирушить на бій до Ер-Ріяда.

"Циганський Король повертається. Тренувальний табір на Мальті, поїхали", – сказав Ф'юрі в короткому відео, яке виклав на своїх сторінках у соцмережах.

Британець ще раніше заявив, що почне готуватися не раніше, ніж за 5-6 тижнів до поєдинку. І навіть покепкував з Усика через те, що той витратить на це вдвічі більше часу.

"Я все своє життя займаюсь боксом. Я готовий побитися сьогодні, завтра, наступного тижня, у неділю, у понеділок, у середу – це справді не має значення, – зізнався він.

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді виступить ще один український боксер – Сергій Богачук, який проведе поєдинок у першій середній вазі проти узбека Ісраїла Мадрімова.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що добиватиметься запровадження відеоповторів у цьому поєдинку. Усик ще у вересні розпочав підготовку до реваншу в іспанській Валенсії.

Вітчизняний боксер у першій зустрічі з Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113.