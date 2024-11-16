Встояв, але програв. Тайсон менше бив, володар "Греммі" збіднів і ще 5 фактів про бій з Полом

Колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон поступився американському блогеру Джейку Полу в поєдинку на 8 раундів у штаті Техас.

Коротко про головні факти за підсумками протистояння Тайсона та Пола – в підбірці РБК-Україна .

58-річний "Залізний Майк" пройшов усю дистанцію. Він поступився за одностайним рішенням суддів – 72:80, 73:79, 73:79. Спектр думок публіки про бій пішов у дві крайнощі. Частина назвала поєдинок шоу з наперед визначеним сценарієм, інша – жалюгідним видовищем, у якому ютюбер побив "дідуся".

Тайсон точно може занести собі в актив 1-й раунд. Свіжість і велике бажання екс-чемпіона світу продемонструвати "порох у порохівницях" далося взнаки. Судді навіть віддали перевагу "Залізному Майку" за очками. Та далі дався взнаки вік американця.

До честі Пола, він не пішов добивати Тайсона під завісу бою. Чемпіон відверто "підсів" і цілком міг би опинитися в нокдауні, якби блогер був наполегливішим. Та субординація була збережена, а ціле покоління вболівальників згадуватиме про великого чемпіона лише хороше.

6 фактів про поєдинок Пол – Тайсон

"Залізний Майк" завдав утричі менше ударів за блогера. Колишній домінатор надважкого дивізіону викинув 97 ударів (18 точних). Натомість Пол завдав 278 ударів, із яких досягнули цілі 78.

Бій зібрав на "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні понад 70 тисяч глядачів. Така відвідуваність поєдинку – найвища в кар'єрі Тайсона. Великий чемпіон виступав у ту епоху, коли бокс на власні очі був привілейованим видовищем на аренах при казино та готелях.

Організатори заробили на квитках орієнтовно 17,8 млн доларів. І для арени, і для Техасу загалом така виручка стала рекордною. Більше того, за межами Лас-Вегаса за перепустки на спортивні події в Штатах такі суми ще не заробляли.

VIP-квитки на шістьох осіб коштували 2 млн доларів. За цю суму компанія отримала вхід на всі поєдинки впродовж тижня, комплект рукавиць з автографами Тайсона та Пола, персональний супровід, два дні проживання в елітному готелі, екскурсію до роздягалень і найкращі місця в залі.

Офіційно гонорари бійців не розкрили. Інсайдери припускають, що Тайсон заробив орієнтовно 20 млн доларів. Гонорар Пола натомість виявився вдвічі вищим, оскільки його компанія Most Valuable Promotions стала організатором поєдинку.

Канадський репер Дрейк програв 355 тисяч доларів через поразку Тайсона. Він заклався на перемогу "Залізного Майка". Потенційний виграш багаторазового лауреата премії "Греммі" складав 1 млн "зелених".