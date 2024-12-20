Усик - Ф'юрі 2: прогноз на бій від відомого коментатора

Прогноз на бій Усик - Фʼюрі 2

"Цей бій - подарунок на Різдво для вболівальників боксу по всьому світу, не тільки для глядачів з України та Британії. Важко було собі уявити один поєдинок між цими двома, а зараз у нас буде можливість подивитися вже другу їхню дуель. Хоч, так, цього разу вже і не за статус абсолютного чемпіона. Це протистояння, без перебільшення, увійде у боксерський фольклор. І, хочеться вірити, Олександр Усик не допустить трилогії - переможе знову і зробить третій поєдинок просто непотрібним", - говорить Сергій.

Він наголошує, що "реванш - це завжди цікаво", адже "боксерам вже не потрібно придивлятися один до одного - вони побачили і відчули, хто на що здатний".

"Тому, насправді, не буде перебільшенням казати, що цей бій почнеться не першим, а тринадцятим раундом. Але водночас в підготовці до другого бою потрібно було приймати рішення: дотриматися своєї стратегії з першого поєдинку і тільки дещо її підкорегувати чи наважитися на кардинальні зміни. І якщо у випадку Усика, зважаючи на його перемогу, логічно не ламати те, що і так працює, то Ф’юрі, судячи з усього, обрав другий варіант", - каже коментатор.

Це зокрема стосується ваги британця.

"Якщо чутки і візуальне сприйняття не обманюють, то Тайсон вирішив додати кілограмів перед другим поєдинком. Певно, з метою задавити Олександра своєю потужністю. І, чесно, є великі сумніви, що цей варіант спрацює. Зважаючи на неймовірну роботу ніг Усика, він мусить своїми переміщеннями змушувати британця промахуватися, втомити його і, можливо, в пізніх раундах навіть нокаутувати. Так, українець не володіє настільки потужним ударом, як природжений боксер надважкого дивізіону. Але він, немов піранья, з’їдає суперника: поступово відбирає у нього і фізичні, і моральні сили. А в кінці, як показав бій з Дюбуа, може вистачити навіть джебу", - прогнозує Лук'яненко.

Є прогноз на бій Усик - Ф'юрі 2 (фото: Getty Images)

Головна інформація про бій Усик - Ф'юрі 2

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024-го в Ер-Ріяді. У першому поєдинку, що пройшов у травні цього року, Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

У андеркарді супербою заплановані поєдинки за участю трьох українських боксерів. Даніель Лапін битиметься з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький спробує здолати мексиканця Едгара Раміреса. Також ми побачимо протистояння Сергія Богачука з непереможним досі британцем Ішмаелем Девісом у першій середній вазі.

За інформацією видання The Sportster, загальний призовий фонд супербою становить 190 мільйонів доларів, розподілений у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика як переможця першого поєдинку. Таким чином українець може отримати 114 мільйонів доларів, а британець - 76 мільйонів. При цьому варто зазначити, що ці суми є гарантованими гонорарами і не залежать від продажів платних трансляцій бою (PPV).

Нагадаємо, що в Україні реванш Усик - Ф'юрі та весь файткард вечора покаже медіасервіс MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Сергій Лук'яненко прокоментує бої андеркарду.