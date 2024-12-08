Усик – Ф'юрі 2: новий андеркард без двох українців та з іншим суперником

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х чиновника .

У оновленій редакції підтверджено поєдинок українця Даніеля Лапіна з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Натомість немає раніше анонсованого бою суперваговика Андрія Новицького проти мексиканця Едгара Раміреса.

Дивна історія вийшла з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком. Спочатку Аль-Шейх анонсував його зустріч у ринзі з британцем Семом Ноуксом. Але буквально через пару годин даний поєдинок зник зі списку.

Другою за значенням подією вечора залишився бій іншого українця – Сергія Богачука, який виступає у першій середній вазі. Але в нього змінився суперник. Узбек Ісраїл Мадрімов відмовився від протистояння, пояснивши це захворюванням на гострий бронхіт. Новим суперником Богачука став британець Ішмаель Девіс.

Оновлений список боїв в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Сергій Богачук (Україна) – Ішмаель Девіс (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)

Денніс Маккан (Велика Британія) – Пітер Макгрейл (Велика Британія)

Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)

Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)

Даніель Лапін (Україна) – Ділан Колін (Франція)

Вечір боксу відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в аравійському Ер-Ріяді. У головному поєдинку українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі посперечаються за три титули чемпіонів світу в надважкій вазі – за версіями WBA, WBO, та WBC.