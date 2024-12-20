Усик – Ф'юрі 2. За день до бою спішно замінили суддю: у чому причина

Інсайдер розповів, що Стів Вайсфельд зі США замінив співвітчизника Фернандо Барбосу. І це викликає декілька запитань.

По-перше, Барбоса – людина з команди ESPN. З огляду на те, що у Ф'юрі контракт із цим телеканалом, його призначення спочатку виглядало дивно.

По-друге, за офіційним повідомленням Барбоса захворів, через що й не зміг прилетіти до Ер-Ріяда. Але саме цей суддя 19 грудня працював на поєдинку між домініканцем Еріком Росом та мексиканцем Нейдером Вальдесом за титул чемпіона світу WBA у першій найлегшій вазі.

Стів Вайсфельд судив, зокрема перший поєдинок Усика з британцем Ентоні Джошуа. Тоді він віддав перемогу українцю з рахунком – 116:112.

Під час бою Усик – Ф'юрі 21 грудня в ринзі працюватиме рефері з Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший. А до суддівської колегії увійшли: Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі і Стів Вайсфельд (обидва – США).

Усик – Ф'юрі: головне про реванш

Бій відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі.

Це буде другий бій боксерів після 18 травня 2024. Тоді переміг Усик, здобувши звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф'юрі.

Обидва спортсмени протрималися 12 раундів, але перемога дісталася Усику за рішенням суддів. Того ж дня було анонсовано реванш.

Переможець поєдинку 21 грудня, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті, оскільки в червні Усик добровільно віддав пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

У реванші Олександр Усик претендуватиме на свою 23-тю професійну перемогу поспіль. Українець отримає 60% гонорарного фонду бою та заробить приблизно 114 млн доларів. За перший бій йому виплатили значно меншу суму – 38 млн доларів.

В андеркарді поєдинку виступить ще два українця. Даніель Лапін зійдеться з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, боксуватиме проти британця Ішмаеля Девіса. А суперваговик Андрій Новицький зустрінеться з мексиканцем Едгаром Раміресом.