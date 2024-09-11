Усик – Ф'юрі 2: чемпіон світу оцінив шанси українця на перемогу

Чемпіон, який нині служить в ЗСУ і входить до складу однієї з мобільних груп зі знищення повітряних цілей, назвав перший бій Усика проти Ф'юрі “чудовим видовищем та справжнім святом для всіх любителів боксу".

"Дуже яскравий нервовий поєдинок. Особиста моя думка, що Усик вже у першій їхній зустрічі переміг достроково. Ви не дочули. Саме достроково!" – сказав Дзінзірук.

На думку колишнього боксера, рефері не мав права зупиняти бій в одному зі суперечливих моментів. Як наслідок, і відраховувати нокдаун було його помилкою. Такий підхід притаманний лише любительському боксу, а не професіональному.

"Одна річ, якби він зупинив бій і присудив дострокову перемогу Усику в тому моменті. Інше, якби дочекався розв'язки і тоді ми побачили би британця на канвасі, на п'ятій точці. Інших варіантів не мало бути. Це груба помилка", – пояснив Дзінзірук.

Екс-чемпіон переконаний, що в другому бою українець виглядатиме ще впевненіше та краще, аніж у попередньому поєдинку. Усик зможе здобути дострокову перемогу, якщо тиснутиме на "Циганського Короля" зі старту та працюватиме першим номером.

"Перемога буде за Олександром! Моя думка, що морально Ф'юрі вже зламано ще до реваншу. Він хоче просто провести грошовий бій, доки до його персони ще є інтерес. Плюс українець набагато дисциплінованіший", – зазначив Дзінзірук.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Попередньо він був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Опцію реваншу в контракті активував "Циганський Король".

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британців Дюбуа та Джошуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.