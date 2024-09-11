Усик – Фьюри 2: чемпион мира оценил шансы украинца на победу

Чемпион, который в настоящее время служит в ВСУ и входит в состав одной из мобильных групп по уничтожению воздушных целей, назвал первый бой Усика против Фьюри "прекрасным зрелищем и настоящим праздником для всех любителей бокса".

"Очень яркий нервный поединок. Личное мое мнение, что Усик уже в первой их встрече победил досрочно. Вы не услышали. Именно досрочно!" – сказал Дзинзирук.

По мнению бывшего боксера, рефери не имел права останавливать сражение в одном из спорных моментов. Как следствие, и отсчитывать нокдаун было его ошибкой. Такой подход присущ только любительскому боксу, а не профессиональному.

"Одна вещь, если бы он остановил бой и присудил досрочную победу Усику в том моменте. Другое, если бы дождался развязки и тогда мы увидели бы британца на канвасе, на пятой точке. Других вариантов не должно быть. Это грубая ошибка", – объяснил Дзинзирук.

Экс-чемпион убежден, что во втором бою украинец будет выглядеть увереннее и лучше, чем в предыдущем поединке. Усик сможет одержать досрочную победу, если будет давить на "Цыганского Короля" со старта и будет работать первым номером.

"Победа будет за Александром! Мое мнение, что морально Фьюри уже сломлен еще до реванша. Он хочет просто провести денежное сражение, пока к его персоне еще есть интерес. Плюс украинец гораздо дисциплинированнее", – отметил Дзинзирук.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Предварительно он был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Опцию реванша в контракте активировал Цыганский Король.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После британцев Дюбуа и Джошуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.