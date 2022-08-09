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Усик – Джошуа: прогноз на главный реванш года

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Вторник 09 августа 2022 17:28
Усик – Джошуа: прогноз на главный реванш года Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа в первом бою (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Боксерский мир затаил дыхание в ожидании боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Саудовской Аравии 20 августа.

Каковы прогнозы букмекеров на реванш, подскажет РБК-Украина.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде. Начало поединка в 23:00 по Киеву. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Для специалистов авторитетной британской конторы William Hill украинец стал фаворитом противостояния. На его победу принимают ставки со скромным коэффициентом 1,57, а на претендента – с баллом 2,62.

На нечастый в боксе результат с ничьей выставили космический кэф 17,00. Любители острых ощущений могут заложиться на победу Усика в период с 4 по 6 раунд с коэффициентом 12,00.

Тем временем австрийцы из Bwin на победы Усика и Джошуа определили идентичные коэффициенты – 1,53 и 2,55 соответственно. Вероятность ничьей здесь оценили еще более фантастическим баллом 21,00.

Непатриотическая ставка с победой британца после того, как он окажется в нокдауне, увеличит выигрыш в 13 раз. Победа Усика по очкам решением большинства судей оценена тем же кэфом 13,00.

Ранее "Радио Проминь" присоединилось к перечню трансляторов реванша. Второй канал общественного "Украинского радио" будет вести аудиотрансляцию боя совместно с региональными телеканалами "Суспильного".

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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