Усик – Джошуа: прогноз на головний реванш року

Боксерський світ затамував подих в очікуванні бою-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії 20 серпня.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді. Початок поєдинку о 23:00 за київським часом. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Для фахівців авторитетної британської контори William Hill українець став фаворитом протистояння. На його перемогу приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,57, а на претендента – з балом 2,62.

На нечастий у боксі підсумок із нічиєю виставили космічний кеф 17,00. Любителі гострих відчуттів можуть закластися на перемогу Усика в період із 4-го по 6-й раунд із коефіцієнтом 12,00.

Тим часом австрійці з Bwin на перемоги Усика та Джошуа визначили схожі коефіцієнти – 1,53 та 2,55 відповідно. Імовірність нічиєї тут оцінили ще фантастичнішим балом 21,00.

Непатріотична ставка з перемогою британця після того, як він опиниться в нокдауні, збільшить виграш у 13 разів. Натомість перемога Усика за очками рішенням більшості суддів оцінена тим же кефом 13,00.

Раніше "Радіо Промінь" приєдналося до переліку трансляторів реваншу. Другий канал суспільного "Українського радіо" вестиме аудіотрансляцію бою спільно з регіональними телеканалами "Суспільного".