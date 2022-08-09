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Усик – Джошуа: прогноз на головний реванш року

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Вівторок 09 серпня 2022 17:28
Усик – Джошуа: прогноз на головний реванш року Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа в першому бою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Боксерський світ затамував подих в очікуванні бою-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії 20 серпня.

Які прогнози букмекерів на реванш, підкаже РБК-Україна.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді. Початок поєдинку о 23:00 за київським часом. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Для фахівців авторитетної британської контори William Hill українець став фаворитом протистояння. На його перемогу приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,57, а на претендента – з балом 2,62.

На нечастий у боксі підсумок із нічиєю виставили космічний кеф 17,00. Любителі гострих відчуттів можуть закластися на перемогу Усика в період із 4-го по 6-й раунд із коефіцієнтом 12,00.

Тим часом австрійці з Bwin на перемоги Усика та Джошуа визначили схожі коефіцієнти – 1,53 та 2,55 відповідно. Імовірність нічиєї тут оцінили ще фантастичнішим балом 21,00.

Непатріотична ставка з перемогою британця після того, як він опиниться в нокдауні, збільшить виграш у 13 разів. Натомість перемога Усика за очками рішенням більшості суддів оцінена тим же кефом 13,00.

Раніше "Радіо Промінь" приєдналося до переліку трансляторів реваншу. Другий канал суспільного "Українського радіо" вестиме аудіотрансляцію бою спільно з регіональними телеканалами "Суспільного".

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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