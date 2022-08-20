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Усик – Джошуа. Чемпион и претендент выбрали перчатки на бой-реванш: видео

Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа на совместной пресс-конференции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Накануне второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа в аравийской Джидде спортсмены выбрали боксерские перчатки, в которых выйдут в ринг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Заявленное время начала поединка – 23:00, но в ринг боксеры выйдут, скорее всего, после полуночи. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO, IBO и вакантный титул The Ring.

В преддверии боя боксеры окончательно определились с экипировкой. Украинец будет выступать в белых перчатках. Часть же формы Усика будет иметь элементы национального флага – синий и желтый цвета. Тем временем Джошуа решил надеть черные перчатки.

В пятницу украинский и британский боксеры посетили церемонию взвешивания. Под Усиком вес показал 100,1 кг. В то же время Джошуа оказался тяжелее более 10 килограммов – 110,9 кг.

Всего в карде вечера бокса 20 августа состоится 7 поединков. Бой Усик – Джошуа станет главным из них. Также подопечный компании Usyk-17 Promotions Даниэль Лапин выйдет в ринг против словака Юрко.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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