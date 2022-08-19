Усик – Джошуа. Полное расписание вечера бокса на Красном море

Перед титульным вторым поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа в аравийской Джидде состоится еще 6 боксерских боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing .

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Заявленное время начала поединка – 23:00, но в ринг боксеры выйдут, скорее всего, после полуночи. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO, IBO и вакантный титул The Ring.

Полный кард вечера бокса состоит из семи поединков. В одном из них еще один украинец – Даниэль Лапин – проведет свой шестой бой в профессионалах. Его соперником станет Йозеф Юрко из Словакии. 25-летний крымчанин выступает в полутяжелом весе.

Также перед сражением Усик – Джошуа состоятся два боя претендентов. Сначала Каллум Смит выйдет в ринг против Матье Бодерлика в претендентском поединке по версии WBC в полутяжелом весе. Затем на помосте появятся Филип Хргович и Чжан Чжипеи. Они будут бороться за право посоревноваться за пояс IBF в сверхтяжелом весе.

Полное расписание андеркарда 20 августа в Джидде:

Филип Хргович (14-0, 12 KO) – Чжан Чжилеи (24-0-1, 19 KO)

Каллум Смит (28-1, 20 KO) – Матье Бодерлик (21-1, 12 KO)

Эндрю Табити (19-1, 15 KO) – Тайрон Спонг (14-0, 13 KO)

Баду Джек (26-3-3, 16 KO) – Ричард Ривера (21-0, 16 KO)

Даниэль Лапин (5-0) – Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)

Рамла Али (6-0, 1 КО) – Кристал Гарсия Нова (10-2, 10 КО)

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