Усик – Дюбуа. Український транслятор обрав коментаторів головного поєдинку літа

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Коментуватиме бій дует коментаторів. Компанію Володимиру Кобелькову цього разу складе Сергій Лук'яненко. Торік вони разом працювали під час битви Ломаченка та Ортіса. Тоді перемогу відсвяткував боксер із українським паспортом.

Ексклюзивним транслятором бою в Україні та Польщі став медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Раніше рефері Пабон отримав призначення на поєдинок Усика проти Дюбуа. Саме пуерто-риканець працював у ринзі торік, коли українец вдруге переміг Джошуа. У трудовій книжці рефері також бої за участі Кличка-молодшого.