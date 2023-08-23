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Усик – Дюбуа. Украинский транслятор выбрал комментаторов главного поединка лета

Фото: Александр Усик и Даниель Дюбуа сразятся во Вроцлаве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Определились комментаторы боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коментаторська".

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Комментировать бой будет дуэт комментаторов. Компанию Владимиру Кобелькову в этот раз составит Сергей Лукьяненко. В прошлом году они вместе работали во время битвы Ломаченко и Ортиса. Тогда победу отпраздновал боксер с украинским паспортом.

Эксклюзивным транслятором боя в Украине и Польше стал медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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