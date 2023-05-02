Усик – Дюбуа. Що відомо про потенційний поєдинок у суперважкій вазі

Центральною подією у хевівейті в 2023 році повинен стати захист Олександром Усиком чемпіонських поясів від посягань британського боксера Даніеля Дюбуа.

Усі новини навколо потенційного поєдинку Усика та Дюбуа та про альтернативу для українця – в матеріалі РБК-Україна .

Після остаточного зриву перемовин із Тайсоном Ф'юрі команда українця зосередилася на підготовці до бою з обов'язковим претендентом на титул за версією Всесвітньої боксерської асоціації. 25-річний британець якраз у грудні захистив пояс WBA Super.

На початку квітня асоціація дала старт офіційним перемовинам між командами українця та британця. Сторони отримали місяць, аби узгодити всі деталі чемпіонського бою. Якщо їм це не вдасться, то розпочнуться промоутерські торги на проведення бою влітку.

Перемовини оточення Усика веде з Queensberry Promotions – компанією топ-промоутера Френка Воррена. Їм треба узгодити розподіл гонорарного фонду, місце проведення бою і, звісно, дату. З останньою проблем бути не повинно. Менеджер українського боксера Олександр Красюк в інтерв'ю польському видання Przeglad Sportowy окреслив бажання уникнути проведення бою 22 липня.

Якраз на цей день нібито готується вийти в ринг Ф'юрі. Навіть із комерційної точки зору проводити бої зірок хевівейту в один день – недоцільно. Є й інші аспекти. Тож Усик із Дюбуа оберуть інший вікенд для очного поєдинку. Найімовірніше, в другій половині літа.

На правах чемпіона команда українця намагається диктувати свої умови в процесі переговорів. Якщо дійде до аукціону, то представник Усика наполягатиме на розподілі гонорару в пропорції 75 на 25 на користь володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO. Та торг можливий.

Є варіанти і з місцем проведення бою. На столі в сторін мінімум три варіанти. Спершу розглядалися звичні – Велика Британія і Близький Схід. Батьківщина Дюбуа залишається фаворитом, але та ж Саудівська Аравія готова платити величезні гроші... Щоправда, нещодавно з'явився і варіант-несподіванка.

Оскільки в осяжному майбутньому провести поєдинок такого рівня в Україні видається проблематичним, то в команди Усика виникла ідея організувати бій у братній Польщі. Уже й підшукали придатну локацію – стадіон у Варшаві.

"Це дуже потужне місце. Столиця, крита арена. Питання полягає лише в тому, чи зможе оператор об'єкта зробити його доступним у зручний для нас", – поділився міркуваннями менеджер українця Красюк.

Перед рішенням WBA санціонувати поєдинок Усик – Дюбуа команда британського боксера надала гарантії щодо стану здоров'я свого клієнта. Пакет документів підтвердив, що потенційний суперник Усика відновився від отриманої у поєдинку з Кевіном Лереною травми. Та мінімальна вірогідність того, що Дюбуа не встигне набрати форму до середини літа існує.

На цей випадок український чемпіон отримав альтернативного суперника. На щастя, з такою кількістю поясів – це не проблема. Першим у черзі після Дюбуа йде Філіп Хрговіч. Хорватський боксер ще минулого літа переміг китайця Чжана Чжілея за рішенням суддів. Ця перемога зробила його обов'язковим претендентом на титул IBF. Та після історії з Ф'юрі хоча б перемовини з командою іншого британця повинні увінчатися успіхом.