Усик Дюбуа 2. Скільки квитків вже продали на "Вемблі" та чи буде новий глядацький рекорд

Майже всі квитки на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа вже розпродані.

Аншлаг неминучий

За словами Воррена, на бій, який відбудеться 19 липня, вже продано понад 90 тисяч квитків.

"Ми продали понад 90 000 квитків. Думаю, до суботи стадіон буде повністю розпроданий. Адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він вже встиг перемогти усіх топових британських боксерів", - зазначив промоутер, який, зокрема, представляє інтереси Дюбуа та Тайсона Ф'юрі.

Він також повідомив, що подивитися бій прилетять зірки Голлівуду Джейсон Стейтем та Деніел Крейг.

Організатори збільшили місткість арени до 94 тисяч глядачів. Квитки на подію з'явилися у продажу ще у квітні. Вартість стартувала від 49,96 фунтів стерлінгів (приблизно 2770 грн), а за місце у VIP-ложі треба викласти суму еквівалентом понад 46 тисяч гривень.

Для порівняння, перший поєдинок між Усиком і Дюбуа, що відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві та завершився перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді, зібрав трохи більше 33,5 тис уболівальників. Стадіон, місткість якого 42 тисячі місць, був заповнений приблизно на 80%. Вартість квитків на той поєдинок стартувала з суми близько 450 гривень.

Чи буде глядацький рекорд

Поєдинок Усик – Дюбуа 2 не стане рекордним за відвідуваністю у Великій Британії. Організатори просто не забезпечили достатню кількість глядацьких місць, щоб перекрити за цим показником попередній мегабій, який утримує найвище глядацьке досягнення.

Мова про поєдинок 21 вересня минулого року, коли Дюбуа бився зі співвітчизником Ентоні Джошуа за пояс IBF. Та битва зібрала на трибунах "Вемблі" рекордні 98 128 глядачів.

Попередній рекорд відвідуваності на "Вемблі" для боксу складав 94 000 – на поєдинку Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта у квітні 2022-го.

Бої Усика та Дюбуа на "Вемблі"

Для українця це буде четвертий бій у Англії, третій – у Лондоні та другий – на "Вемблі".

Вперше Усик боксував у Великій Британії в листопаді 2018 року, ще в крузервейті. Тоді в Манчестері він переміг нокаутом місцевого бійця Тоні Белью. Потім на "Вемблі" бився з Дереком Чісорою вже в надважкій вазі і здолав його одностайним рішенням суддів.

Востаннє українець проводив бій у Британії у вересні 2021-го. Це був перший поєдинок з Джошуа. Він пройшов у Лондоні, але на арені "Тоттенхем" та завершився тріумфом нашого боксера, що переміг на картах всіх суддів. Саме тоді українець вперше в кар'єрі здобув звання чемпіона світу в надважкій категорії.

Дюбуа, натомість, двічі боксував на "Вемблі". Вперше це сталося в 2019 році, в рейтинговому протистоянні с Річардом Ларті з Гани (переміг нокаутом у четвертому раунді). Вдруге – у вже згаданому поєдинку з Джошуа у вересні минулого року. Той бій завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді. Отже, суперник нашого чемпіона свої поєдинки на "Вемблі" незмінно завершував достроково.