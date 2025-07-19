Усик - Дюбуа 2: все про мегабій зірок у хевівейті

Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть реванш сьогодні, 19 липня, у Лондоні. Цей бій обіцяє стати однією з найважливіших подій у світі боксу. На кону – звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Всі подробиці вирішального поєдинку – в матеріалі РБК-Україна нижче.
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19 липня 2025 стадіон "Вемблі" в Лондоні стане епіцентром боксерського світу. Подивитися бій українця Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа наживо зможуть понад 90 тисяч глядачів, саме стільки квитків було продано напередодні поєдинку.
Початок вечора боксу з андеркардовими боями заплановано на 19:00 за київським часом, а головний поєдинок орієнтовно розпочнеться о 23:30 за Києвом.
Варто додати, що в андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.
В Україні пряму трансляцію поєдинку Усик – Дюбуа 2 транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Також бій можна буде дивитися онлайн на міжнародній платформі DAZN.
Поєдинок Усика і Дюбуа має історичне значення, адже на кону – об'єднання всіх чемпіонський поясів у надважкій вазі.
Олександр Усик вийде на ринг як чинний володар титулів WBA, WBO, WBC у хевівейті.
Даніель Дюбуа є повноцінним чемпіоном за версією IBF.
Таким чином, переможець цього реваншу об'єднає всі чотири основні пояси, ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.
Варто зазначити, що український боксер раніше володів поясом IBF, але відмовився від нього заради бою з Тайсоном Ф'юрі (його Усик переміг у грудні 2024 року), після чого IBF оголосила Дюбуа повноцінним чемпіоном.
Бій у Лондоні має символічне значення для обох спортсменів. Для Усика це можливість вдруге стати абсолютним чемпіоном та остаточно закріпити свій статус легенди боксу.
В разі перемоги Усик стане лише другим в історії (після Мохаммеда Алі) боксером, хто здобував титул абсолютного чемпіона двічі. А поразка може стати першою за всю професійну кар'єру спортсмена.
А для Дюбуа цей поєдинок – шанс зібрати всі чемпіонські пояси та реальна спроба реваншу після поразки два роки тому, щодо якої довго не вщухали суперечки.
До того ж призовий фонд бою є рекордним і становить понад 200 млн долларів. Гонорар буде розділений у пропорції 65% (132 млн долларів) для Усика, як володаря більшої кількості поясів, та 35% (71 млн долларів) – для Дюбуа.
Перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 у польському Вроцлаві. Українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Протягом усього поєдинку ініціатива була за Усиком, який демонстрував перевагу у швидкості та точності ударів.
Проте у п'ятому раунді стався скандальний момент: Дюбуа завдав удар Усику в корпус, рефері визнав цей удар як удар "нижче пояса" і дав Усику час на відновлення. Команда Дюбуа наполягала, що удар був легальним, однак протест було відхилено.
Наприкінці восьмого раунду Дюбуа вперше побував у нокдауні, але зміг підвестися. У дев'ятому раунді Усик знову відправив британця в нокаут, після чого рефері зупинив бій.
Думки експертів зі світу боксу різняться, але більшість пророкують перемогу українцю.
Хоча спортсмени мають доволі велику різницю у віці (38 років Усику і 27 – Дюбуа), і після першого поєдинку британець продемонстрував прогрес у виступах, досвід, витривалість і боксерський інтелект Усика можуть перекрити всі сильні сторони суперника.
Водночас букмекери чітко виділяють Олександра Усика як явного фаворита цього поєдинку. Нічия є найменш імовірним результатом, натомість більшість прогнозів схиляється до варіанту перемоги Усика нокаутом.
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При підготовці матеріалу використовувалися: публікації The Independent, DAZN, BBC News, The Ring, Pro Boxing Odds.