Усик - Дюбуа 2: все про мегабій зірок у хевівейті

Головне:

Коли Усик і Дюбуа вийдуть на ринг?

Чим важливий бій 19 липня для обох боксерів?

Кому прогнозують перемогу букмекери?

Як завершився перший бій Усик – Дюбуа?

Усик – Дюбуа 2: Коли і де відбудеться реванш

19 липня 2025 стадіон "Вемблі" в Лондоні стане епіцентром боксерського світу. Подивитися бій українця Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа наживо зможуть понад 90 тисяч глядачів, саме стільки квитків було продано напередодні поєдинку.

Початок вечора боксу з андеркардовими боями заплановано на 19:00 за київським часом, а головний поєдинок орієнтовно розпочнеться о 23:30 за Києвом.

Варто додати, що в андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

В Україні пряму трансляцію поєдинку Усик – Дюбуа 2 транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Також бій можна буде дивитися онлайн на міжнародній платформі DAZN.

Бій за звання абсолютного чемпіона

Поєдинок Усика і Дюбуа має історичне значення, адже на кону – об'єднання всіх чемпіонський поясів у надважкій вазі.

Олександр Усик вийде на ринг як чинний володар титулів WBA, WBO, WBC у хевівейті.

Фото: Усик володіє трьома чемпіонськими поясами (GettyImages)

Даніель Дюбуа є повноцінним чемпіоном за версією IBF.

Таким чином, переможець цього реваншу об'єднає всі чотири основні пояси, ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Варто зазначити, що український боксер раніше володів поясом IBF, але відмовився від нього заради бою з Тайсоном Ф'юрі (його Усик переміг у грудні 2024 року), після чого IBF оголосила Дюбуа повноцінним чемпіоном.

Чим важливий поєдинок

Бій у Лондоні має символічне значення для обох спортсменів. Для Усика це можливість вдруге стати абсолютним чемпіоном та остаточно закріпити свій статус легенди боксу.

В разі перемоги Усик стане лише другим в історії (після Мохаммеда Алі) боксером, хто здобував титул абсолютного чемпіона двічі. А поразка може стати першою за всю професійну кар'єру спортсмена.

А для Дюбуа цей поєдинок – шанс зібрати всі чемпіонські пояси та реальна спроба реваншу після поразки два роки тому, щодо якої довго не вщухали суперечки.

До того ж призовий фонд бою є рекордним і становить понад 200 млн долларів. Гонорар буде розділений у пропорції 65% (132 млн долларів) для Усика, як володаря більшої кількості поясів, та 35% (71 млн долларів) – для Дюбуа.

Чому перший бій Усик - Дюбуа був скандальним

Перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 у польському Вроцлаві. Українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Протягом усього поєдинку ініціатива була за Усиком, який демонстрував перевагу у швидкості та точності ударів.

Проте у п'ятому раунді стався скандальний момент: Дюбуа завдав удар Усику в корпус, рефері визнав цей удар як удар "нижче пояса" і дав Усику час на відновлення. Команда Дюбуа наполягала, що удар був легальним, однак протест було відхилено.

Наприкінці восьмого раунду Дюбуа вперше побував у нокдауні, але зміг підвестися. У дев'ятому раунді Усик знову відправив британця в нокаут, після чого рефері зупинив бій.

Фото: команда Дюбуа ставила під сумнів перемогу Усика в першому поєдинку (GettyImages)

Які прогнози на підсумки поєдинку Усика і Дюбуа

Думки експертів зі світу боксу різняться, але більшість пророкують перемогу українцю.

Хоча спортсмени мають доволі велику різницю у віці (38 років Усику і 27 – Дюбуа), і після першого поєдинку британець продемонстрував прогрес у виступах, досвід, витривалість і боксерський інтелект Усика можуть перекрити всі сильні сторони суперника.

Сауль Альварес вважає, що Усик має всі шанси здобути перемогу ще раз завдяки своїй технічності, вмінню мислити в рингу та зберігати холодну голову.

На думку Тоні Беллью, Усик може опинитися в нокдауні, але витримає натиск суперника і зупинить Дюбуа у другій половині бою.

Джозеф Паркер також віддає перевагу Усику, хоч і застерігає, що Дюбуа після першої поразки став бійцем із місією, здатним на небезпечні атаки.

Нік Кемпбелл називає Усика явним фаворитом і прогнозує перемогу за очками, якщо той уникне потужного удару від суперника.

Карл Фроч натомість дотримується стриманішої позиції, вказуючи на можливість сенсації через вік Усика.

А ось Леннокс Льюїс робить ставку на Дюбуа, вважаючи, що саме він має шанс нокаутувати українця.

Водночас букмекери чітко виділяють Олександра Усика як явного фаворита цього поєдинку. Нічия є найменш імовірним результатом, натомість більшість прогнозів схиляється до варіанту перемоги Усика нокаутом.