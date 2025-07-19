Усик - Дюбуа 2: все о мегабое звезд в хевивейте

Главное:

Когда Усик и Дюбуа выйдут на ринг?

Чем важен бой 19 июля для обоих боксеров?

Кому прогнозируют победу букмекеры?

Как завершилось первое сражение Усик – Дюбуа?

Усик – Дюбуа 2: Когда и где пройдет реванш

19 июля 2025 стадион "Уэмбли" в Лондоне станет эпицентром боксерского мира.

Начало вечера бокса с андеркардовыми боями запланировано на 19:00 по киевскому времени, а главный поединок ориентировочно начнется в 23:30 по Киеву.

Стоит добавить, что в андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца – Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.

В Украине прямую трансляцию поединка Усик – Дюбуа 2 будет транслировать медиасервис MEGOGO. Также бой можно будет смотреть онлайн на международной платформе DAZN.

Бой за звание абсолютного чемпиона

Поединок Усика и Дюбуа имеет историческое значение, ведь на кону – объединение всех чемпионских поясов в тяжелом весе.

Александр Усик выйдет на ринг как действующий обладатель титулов WBA, WBO, WBC в хевивейте.

Фото: Усик владеет тремя чемпионскими поясами (GettyImages)

Даниэль Дюбуа является полноценным чемпионом по версии IBF.

Таким образом, победитель этого реванша объединит все четыре основных пояса, став абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Стоит отметить, что украинский боксер ранее владел поясом IBF, но отказался от него ради боя с Тайсоном Фьюри (его Усик победил в декабре 2024), после чего IBF объявила Дюбуа полноценным чемпионом.

Чем важен поединок

Бой в Лондоне имеет символическое значение для обоих спортсменов. Для Усика это возможность во второй раз стать абсолютным чемпионом и окончательно закрепить свой статус легенды бокса.

В случае победы Усик станет лишь вторым в истории (после Мохаммеда Али) боксером, получившим титул абсолютного чемпиона дважды. А поражение может стать первым за всю профессиональную карьеру спортсмена.

А для Дюбуа этот поединок – шанс собрать все чемпионские пояса и реальная попытка реванша после поражения два года назад, по поводу которого долго не утихали споры.

К тому же призовой фонд боя – рекордный и составляет более 200 млн долларов. Гонорар будет разделен в пропорции 65% (132 млн долларов) для Усика, как обладателя большего количества поясов, и 35% (71 млн долларов) – для Дюбуа.

Почему первый бой Усик – Дюбуа был скандальным

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 26 августа 2023 в польском Вроцлаве. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

На протяжении всего поединка инициатива была за Усиком, который демонстрировал преимущество в скорости и точности ударов.

Однако в пятом раунде произошел скандальный момент: Дюбуа нанес удар Усику в корпус, рефери признал этот удар как "ниже пояса" и дал Усику время на восстановление. Команда Дюбуа настаивала, что удар был легальным, однако протест был отклонен.

В конце восьмого раунда Дюбуа впервые побывал в нокдауне, но смог подняться. В девятом раунде Усик снова отправил британца в нокаут, после чего рефери остановил бой.

Фото: команда Дюбуа подвергала сомнению победу Усика в первом поединке (GettyImages)

Какие прогнозы на итоги поединка Усика и Дюбуа

Мнения экспертов из мира бокса отличаются, но большинство пророчат победу украинцу.

Хотя у спортсменов достаточно большая разница в возрасте (38 лет Усику и 27 – Дюбуа), и после первого поединка британец продемонстрировал прогресс в выступлениях, опыт, выносливость и боксерский интеллект Усика могут перекрыть все сильные стороны соперника.

Сауль Альварес считает, что Усик имеет все шансы одержать победу еще раз благодаря своей техничности, умению мыслить в ринге и сохранять холодную голову.

По мнению Тони Беллью, Усик может оказаться в нокдауне, но выдержит натиск соперника и остановит Дюбуа во второй половине боя.

Джозеф Паркер также отдает преимущество Усику, хотя и предостерегает, что Дюбуа после первого поражения стал бойцом с миссией, способным на опасные атаки.

Ник Кэмпбелл называет Усика явным фаворитом и прогнозирует победу по очкам, если тот избежит мощного удара от соперника.

Карл Фроч придерживается сдержанной позиции, указывая на возможность сенсации из-за возраста Усика.

А вот Леннокс Льюис делает ставку на Дюбуа, считая, что именно у него есть шанс нокаутировать украинца.

В то же время букмекеры четко выделяют Александра Усика как явного фаворита этого поединка. Коэффициенты на победу украинца колеблются в пределах 1.30 – 1.33, тогда как на победу Даниэля Дюбуа – от 3.70 до 4.15.

Ничья является наименее вероятным результатом, большинство прогнозов склоняется к варианту победы Усика нокаутом.