Усик впевнений у перемозі над Дюбуа: "Я відчуваю, що виграю"

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик поділився впевненістю перед реваншем із британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Про свою готовність до повторної зустрічі з опонентом, якого вже перемагав раніше Олександр розповів в інтерв'ю talkSPORT , повідомляє РБК-Україна .

Що сказав Усик

"Даніель - жорсткий боєць. Він переміг Хрговича, Міллера, Джошуа - це чудово. Зараз, можливо, Даніель кращий. Але і я кращий", - зазначив Усик, коментуючи форму суперника.

На запитання журналіста, чи вважає себе занадто хорошим для Дюбуа, українець коротко відповів: "Так". Свою впевненість Усик пояснив просто: "Я вірю, що виграю. Я відчуваю. Я можу перемогти".

Під час розмови також згадали перший бій, що відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді, але п’ятий раунд викликав суперечки через удар нижче пояса з боку Дюбуа. Усик знову нагадав про цей момент, показавши журналісту фото епізоду: "Я покажу вам одне зображення...". Дюбуа ж відповів: "Це не той самий удар". Усик у відповідь: "Один з них".

Реванш Усика і Дюбуа стане одним з найочікуваніших боксерських подій літа. Чи зможе українець вдруге довести свою перевагу - стане відомо вже 19 липня.