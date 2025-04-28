Усик - Дюбуа 2: Тоні Белью сказав, хто кого нокаутує і у якому раунді

Відомий британський боксер та аналітик Тоні Белью поділився своїм прогнозом на майбутній бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Белью для Bet365 .

Прогноз Тоні Белью на бій Усик - Дюбуа 2

"Усик - найкращий надважковаговик світу. Мабуть, найкращий важковаговик нашої епохи - і в цьому вже немає сумнівів. Він неймовірний у тому, що робить," - заявив Белью.

При цьому він визнав прогрес Дюбуа.

"Дюбуа також показав себе чудово. Я неодноразово списував його з рахунків, а він повертався і доводив зворотне. Він має шанс, але Усик уже одного разу змусив його здатися. Чи зможе зробити це знову?" - сказав аналітик.

Белью вважає, що нині Дюбуа перебуває у найкращій формі у своїй кар'єрі, однак прогнозує, що саме українець здобуде перемогу достроково.

"Дюбуа зараз упевненіший, ніж будь-коли, але, думаю, він програє нокаутом між восьмим і дванадцятим раундами", - підсумував Тоні.