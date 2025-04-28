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Усик - Дюбуа 2: Тоні Белью сказав, хто кого нокаутує і у якому раунді

Понеділок 28 квітня 2025 18:00
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Усик - Дюбуа 2: Тоні Белью сказав, хто кого нокаутує і у якому раунді Усик і Дюбуа будуть битися 19 липня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Володимир Варуха

Відомий британський боксер та аналітик Тоні Белью поділився своїм прогнозом на майбутній бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Белью для Bet365.

Прогноз Тоні Белью на бій Усик - Дюбуа 2

"Усик - найкращий надважковаговик світу. Мабуть, найкращий важковаговик нашої епохи - і в цьому вже немає сумнівів. Він неймовірний у тому, що робить," - заявив Белью.

При цьому він визнав прогрес Дюбуа.

"Дюбуа також показав себе чудово. Я неодноразово списував його з рахунків, а він повертався і доводив зворотне. Він має шанс, але Усик уже одного разу змусив його здатися. Чи зможе зробити це знову?" - сказав аналітик.

Белью вважає, що нині Дюбуа перебуває у найкращій формі у своїй кар'єрі, однак прогнозує, що саме українець здобуде перемогу достроково.

"Дюбуа зараз упевненіший, ніж будь-коли, але, думаю, він програє нокаутом між восьмим і дванадцятим раундами", - підсумував Тоні.

Що відомо про бій Усик - Дюбуа 2

Нагадаємо, реванш Усика і Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири головні титули у надважкій вазі.

Попри наявність обов'язкових претендентів для обох боксерів - Джозефа Паркера для Усика та Дерека Чісори для Дюбуа - організація бою за абсолютне чемпіонство отримала пріоритет.

Дюбуа, який нині володіє титулом IBF, востаннє виходив на ринг у вересні минулого року. Тоді він здобув сенсаційну перемогу, нокаутувавши Ентоні Джошуа у п’ятому раунді.

Натомість Усик двічі перемагав Джошуа за очками у 2021 та 2022 роках, а потім здолав Тайсона Ф'юрі у двох поєдинках, що дозволило йому стати першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі після Леннокса Льюїса.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді. Однак бій не обійшовся без суперечок: у п’ятому раунді Дюбуа завдав Усику удару нижче пояса, після чого українець отримав додатковий час на відновлення.

Раніше Дюбуа штовхнув Олександра Усика під час битви поглядів.

Також українець звернувся до свого британського опонента.

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