Усик - Дюбуа 2: Тоні Белью сказав, хто кого нокаутує і у якому раунді
Відомий британський боксер та аналітик Тоні Белью поділився своїм прогнозом на майбутній бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Белью для Bet365.
Прогноз Тоні Белью на бій Усик - Дюбуа 2
"Усик - найкращий надважковаговик світу. Мабуть, найкращий важковаговик нашої епохи - і в цьому вже немає сумнівів. Він неймовірний у тому, що робить," - заявив Белью.
При цьому він визнав прогрес Дюбуа.
"Дюбуа також показав себе чудово. Я неодноразово списував його з рахунків, а він повертався і доводив зворотне. Він має шанс, але Усик уже одного разу змусив його здатися. Чи зможе зробити це знову?" - сказав аналітик.
Белью вважає, що нині Дюбуа перебуває у найкращій формі у своїй кар'єрі, однак прогнозує, що саме українець здобуде перемогу достроково.
"Дюбуа зараз упевненіший, ніж будь-коли, але, думаю, він програє нокаутом між восьмим і дванадцятим раундами", - підсумував Тоні.
Що відомо про бій Усик - Дюбуа 2
Нагадаємо, реванш Усика і Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири головні титули у надважкій вазі.
Попри наявність обов'язкових претендентів для обох боксерів - Джозефа Паркера для Усика та Дерека Чісори для Дюбуа - організація бою за абсолютне чемпіонство отримала пріоритет.
Дюбуа, який нині володіє титулом IBF, востаннє виходив на ринг у вересні минулого року. Тоді він здобув сенсаційну перемогу, нокаутувавши Ентоні Джошуа у п’ятому раунді.
Натомість Усик двічі перемагав Джошуа за очками у 2021 та 2022 роках, а потім здолав Тайсона Ф'юрі у двох поєдинках, що дозволило йому стати першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі після Леннокса Льюїса.
Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді. Однак бій не обійшовся без суперечок: у п’ятому раунді Дюбуа завдав Усику удару нижче пояса, після чого українець отримав додатковий час на відновлення.
Раніше Дюбуа штовхнув Олександра Усика під час битви поглядів.