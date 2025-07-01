Усик - Дюбуа 2: через ажіотаж на "Вемблі" готують більше місць для фанів

Титульне протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі" може зібрати рекордну кількість глядачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
До поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу у важкій вазі залишилося майже три тижні, а кількість проданих квитків уже перевищила 83 тисячі.
Організатори очікують, що це буде один з найбільш відвідуваних боксерських вечорів в історії арени.
Промоутер Дюбуа - Френк Воррен - планує звернутися до адміністрації стадіону "Вемблі" з проханням підвищити попередній ліміт відвідувачів на бій між британцем та українцем.
Наразі максимальна кількість глядачів становить 88 тисяч, коли продажі досягнуть цієї позначки, промоутер зможе офіційно домагатися додаткових 6 тисяч місць.
"Ми точно знаємо, що перший бій на британській землі за абсолютний чемпіонський титул у важкій вазі викликає захоплення у всіх, як удома, так і за кордоном", - зазначив Воррен.
Найвища відвідуваність боксерських подій на "Вемблі" залишається 96 тисяч глядачів - саме стільки було під час бою Дюбуа проти Ентоні Джошуа у вересні минулого року.
Стара версія стадіону вміщувала понад 120 тисяч глядачів, однак після реконструкції новий максимум - 89 874 (така кількість зафіксована на фіналі Кубка Англії у 2008 році).
Але використання футбольного поля як додаткової зони для сидінь може значно підвищити відвідуваність.
Наприклад, якщо взяти за аналогію музичні концерти, то можемо пригадати, як Адель у 2017 році встановила рекорд, зібравши 98 тисяч глядачів.
Перший поєдинок Усика та Дюбуа відбувся у серпні 2023 року в Польщі. Тоді українець переміг технічним нокаутом у дев’ятому раунді після суперечливого удару нижче пояса з боку британця.
На кону прийдешнього бою стоятимуть усі чотири головні титули в хевівейті - WBA, WBO, IBF та WBC. Українець володіє трьома поясами, тоді як Дюбуа наразі має титул IBF.
Реванш на "Вемблі" стане знаковою подією - це перший титульний бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, який пройде на території Великої Британії.
А тим часом Джон Ф'юрі вже назвав переможця супербою.
Легенда боксу Леннокс Льюїс теж зробив прогноз на бій Усика з Дюбуа.
Також раніше ми писали про українських боксерів, які билися на британському рингу.