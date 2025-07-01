Усик - Дюбуа 2: из-за ажиотажа на "Уэмбли" готовят больше мест для фанов

Титульное противостояние Александра Усика и Даниэля Дюбуа 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" может собрать рекордное количество зрителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
До поединка за абсолютный титул чемпиона мира в тяжелом весе осталось почти три недели, а количество проданных билетов уже превысило 83 тысячи.
Организаторы ожидают, что это будет один из самых посещаемых боксерских вечеров в истории арены.
Промоутер Дюбуа - Фрэнк Уоррен - планирует обратиться к администрации стадиона "Уэмбли" с просьбой повысить предварительный лимит посетителей на бой между британцем и украинцем.
Сейчас максимальное количество зрителей составляет 88 тысяч, когда продажи достигнут этой отметки, промоутер сможет официально добиваться дополнительных 6 тысяч мест.
"Мы точно знаем, что первый бой на британской земле за абсолютный чемпионский титул в тяжелом весе вызывает восторг у всех, как дома, так и за рубежом", - отметил Уоррен.
Самая высокая посещаемость боксерских событий на "Уэмбли" остается 96 тысяч зрителей - именно столько было во время боя Дюбуа против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года.
Старая версия стадиона вмещала более 120 тысяч зрителей, однако после реконструкции новый максимум - 89 874 (такое количество зафиксировано на финале Кубка Англии в 2008 году).
Но использование футбольного поля как дополнительной зоны для сидений может значительно повысить посещаемость.
Например, если взять за аналогию музыкальные концерты, то можем вспомнить, как Адель в 2017 году установила рекорд, собрав 98 тысяч зрителей.
Первый поединок Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде после спорного удара ниже пояса со стороны британца.
На кону грядущего боя будут стоять все четыре главных титула в хевивейте - WBA, WBO, IBF и WBC. Украинец владеет тремя поясами, тогда как Дюбуа сейчас имеет титул IBF.
Реванш на "Уэмбли" станет знаковым событием - это первый титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, который пройдет на территории Великобритании.
А тем временем Джон Фьюри уже назвал победителя супербоя.
Легенда бокса Леннокс Льюис тоже сделал прогноз на бой Усика с Дюбуа.
Также ранее мы писали об украинских боксерах, которые дрались на британском ринге.