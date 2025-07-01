Усик - Дюбуа 2: из-за ажиотажа на "Уэмбли" готовят больше мест для фанов

Сколько билетов уже продано

До поединка за абсолютный титул чемпиона мира в тяжелом весе осталось почти три недели, а количество проданных билетов уже превысило 83 тысячи.

Организаторы ожидают, что это будет один из самых посещаемых боксерских вечеров в истории арены.

Промоутер хочет повысить лимит до 94 тысяч

Промоутер Дюбуа - Фрэнк Уоррен - планирует обратиться к администрации стадиона "Уэмбли" с просьбой повысить предварительный лимит посетителей на бой между британцем и украинцем.

Сейчас максимальное количество зрителей составляет 88 тысяч, когда продажи достигнут этой отметки, промоутер сможет официально добиваться дополнительных 6 тысяч мест.

"Мы точно знаем, что первый бой на британской земле за абсолютный чемпионский титул в тяжелом весе вызывает восторг у всех, как дома, так и за рубежом", - отметил Уоррен.

Рекорды на "Уэмбли"

Самая высокая посещаемость боксерских событий на "Уэмбли" остается 96 тысяч зрителей - именно столько было во время боя Дюбуа против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года.

Старая версия стадиона вмещала более 120 тысяч зрителей, однако после реконструкции новый максимум - 89 874 (такое количество зафиксировано на финале Кубка Англии в 2008 году).

Но использование футбольного поля как дополнительной зоны для сидений может значительно повысить посещаемость.

Например, если взять за аналогию музыкальные концерты, то можем вспомнить, как Адель в 2017 году установила рекорд, собрав 98 тысяч зрителей.