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Для усіх виплат: ПриватБанк випусив єдину банківську карту для державних програм

Україна, Вівторок 17 грудня 2024 11:44
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Для усіх виплат: ПриватБанк випусив єдину банківську карту для державних програм Фото: ПриватБанк запустив єдину картку для державних виплат Дія.Картка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк відкрив випуск нової цифрової картки Дія.Картка. Вона призначення для отримання виплат за різними державними програмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

За даними пресслужби, Дія.Картка - це універсальна банківська картка, яка дозволяє відкривати рахунки для отримання виплат за різними державними програмами.

"Відтепер не потрібно буде відкривати окремі картки для кожної державної програми. Достатньо мати одну Дія.Картку, у межах якої відкривати окремі рахунки для виплат за наступними державними програмами", - йдеться в повідомленні.

Першою програмою, виплати за якою можна отримати на Дія.Картку є програма єКнига. Українці, яким цього року виповнилося 18 років, можуть отримати на неї виплати на книжки українською мовою за програмою єКнига та додатково мати від банку кешбек 10% за оплати цією карткою.

Отримані кошти програми єКнига у розмірі 908,40 грн можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.

Також українці зможуть отримати тисячу гривень з державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

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