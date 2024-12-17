ua en ru
Вт, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Для всех выплат: ПриватБанк выпустил единую банковскую карту для государственных программ

Украина, Вторник 17 декабря 2024 11:44
UA EN RU
Для всех выплат: ПриватБанк выпустил единую банковскую карту для государственных программ Фото: ПриватБанк запустил единую карту для государственных выплат Дія.Картка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк открыл выпуск новой цифровой карты Дія.Картка. Она предназначена для получения выплат по различным государственным программам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

По данным пресс-службы, Дія.Картка - это универсальная банковская карта, которая позволяет открывать счета для получения выплат по различным государственным программам.

"Теперь не нужно будет открывать отдельные карты для каждой государственной программы. Достаточно иметь одну Дія.Карту, в рамках которой открывать отдельные счета для выплат по следующим государственным программам", - говорится в сообщении.

Первой программой, выплаты по которой можно получить на Дія.Карту является программа еКнига. Украинцы, которым в этом году исполнилось 18 лет, могут получить на нее выплаты на книги на украинском языке по программе еКнига и дополнительно иметь от банка кэшбек 10% за оплаты этой картой.

Полученные средства программы еКнига в размере 908,40 грн можно использовать на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в магазинах и издательствах, участвующих в программе.

Напомним, Кабинет министров начинает еще одну программу для украинцев. Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.

Также украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 года - января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк Банки
NEWS
Миру грозит дефицит кофе? Почему подорожал этот продукт и что будет с ценами в Украине
Миру грозит дефицит кофе? Почему подорожал этот продукт и что будет с ценами в Украине
DAILY
Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире