Для всех выплат: ПриватБанк выпустил единую банковскую карту для государственных программ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

По данным пресс-службы, Дія.Картка - это универсальная банковская карта, которая позволяет открывать счета для получения выплат по различным государственным программам.

"Теперь не нужно будет открывать отдельные карты для каждой государственной программы. Достаточно иметь одну Дія.Карту, в рамках которой открывать отдельные счета для выплат по следующим государственным программам", - говорится в сообщении.

Первой программой, выплаты по которой можно получить на Дія.Карту является программа еКнига. Украинцы, которым в этом году исполнилось 18 лет, могут получить на нее выплаты на книги на украинском языке по программе еКнига и дополнительно иметь от банка кэшбек 10% за оплаты этой картой.

Полученные средства программы еКнига в размере 908,40 грн можно использовать на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в магазинах и издательствах, участвующих в программе.