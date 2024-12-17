Для всех выплат: ПриватБанк выпустил единую банковскую карту для государственных программ
Государственный ПриватБанк открыл выпуск новой цифровой карты Дія.Картка. Она предназначена для получения выплат по различным государственным программам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
По данным пресс-службы, Дія.Картка - это универсальная банковская карта, которая позволяет открывать счета для получения выплат по различным государственным программам.
"Теперь не нужно будет открывать отдельные карты для каждой государственной программы. Достаточно иметь одну Дія.Карту, в рамках которой открывать отдельные счета для выплат по следующим государственным программам", - говорится в сообщении.
Первой программой, выплаты по которой можно получить на Дія.Карту является программа еКнига. Украинцы, которым в этом году исполнилось 18 лет, могут получить на нее выплаты на книги на украинском языке по программе еКнига и дополнительно иметь от банка кэшбек 10% за оплаты этой картой.
Полученные средства программы еКнига в размере 908,40 грн можно использовать на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в магазинах и издательствах, участвующих в программе.
Напомним, Кабинет министров начинает еще одну программу для украинцев. Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.
Также украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 года - января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".